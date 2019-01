Pkw prallte gegen Bäume - Lenker starb im Bezirk Gänserndorf

Ein Verkehrsunfall in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) hat in der Nacht auf Sonntag ein Menschenleben gefordert. Ein 36-jähriger Lenker aus Polen, der auf der L3010 in Richtung Andlersdorf unterwegs war, kam um 00.50 Uhr mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß gegen mehrere Bäume, berichtete die Polizei. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Sein Mitfahrer, ein 43-jähriger polnischer Staatsbürger, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und ebenfalls verletzt. Feuerwehrleute befreiten ihn aus dem Wagen. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Sozialmedizinische Zentrum Ost in Wien. Anzeige Quelle: APA