Pkw rammt E-Moped mit Anhänger: Zwei Kinder getötet

Ein Pkw dürfte in der Dämmerung das Gespann, das die Mutter der Kinder lenkte, übersehen haben. Experten sehen in der Verwendung von Anhängern im Freiland ein großes Risiko.

Es war bereits kurz vor 21 Uhr, als eine 39-jährige Frau Sonntagabend am Elektro-Moped mit ihren beiden Töchtern (ein und vier Jahre alt) im Anhänger die Landesstraße 19 im Gemeindegebiet von Hausleiten (Bezirk Korneuburg, Niederösterreich) entlangfuhr. Dann ging alles sehr schnell: Ein Pkw touchierte das maximal 25 km/h schnelle Gefährt von hinten und schleuderte es 15 Meter in einen Acker. Während die Mutter mit Verletzungen davonkam, war das einjährige Mädchen auf der Stelle tot, seine Schwester starb wenige Stunden später im Spital.

Der 60-jährige Lenker des Pkw war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich nicht alkoholisiert. Der Mann dürfte das Rad mit Anhänger schlicht übersehen haben. "Bei der L19 handelt es sich um eine Freilandstraße, auf der 100 km/h erlaubt sind. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte fortgeschrittene Dämmerung", sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker. Ob der Anhänger Rückstrahler hatte oder beleuchtet war, steht vorerst noch nicht fest. "Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat die Sicherstellung des Fahrzeuges angeordnet." Es gehe um die Überprüfung des Beleuchtungszustandes des Gespanns.

Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung. Die Mutter wurde verletzt ins Spital gebracht, der Lenker sowie dessen Frau blieben unverletzt. In dem Anhänger hatten sich auch zwei Chihuahuas befunden. Die Hunde verendeten.

"So einen Fall habe ich noch nicht erlebt", sagt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. "Wer mit Rad samt Hänger auf der Überlandstraße mit wenig Bankett unterwegs ist, ist sehr ausgeliefert. Man kann im Endeffekt nur hoffen, dass mich alle rechtzeitig erkennen und nicht abgelenkt sind." Kerbl verweist darauf, dass auch Anhänger Reflektoren haben und nachts beleuchtet sein müssen. "Auch der 1,50 Meter hohe Wimpel auf einem elastischen Stangerl muss montiert sein, damit man gesehen wird." Für Kollisionen seien die Anhänger jedoch "überhaupt nicht ausgelegt. Es wäre auch vermessen, das zu fordern".

"In einem Störfall sind diese Anhänger völlig chancenlos", stellt Lutz Kogler von der "Radambulanz" in Wien-Hernals klar. "Ich hatte für meine Kinder auch so einen Anhänger, bin damit aber nie im öffentlichen Verkehr gefahren, weil er mir zu niedrig ist." Der Radfachmann wirft zudem die Frage auf, ob ein Autofahrer mit einem derart langen Gefährt überhaupt rechnet. Denn Rad, Kupplungsgestänge und Anhänger kämen auf eine Länge von bis zu vier Metern. Was die Stabilität - und somit die Sicherheit - eines solchen Anhängers betrifft, verweist Kogler auf die Qualität: "Es gibt welche um 70 Euro und welche um 1300 Euro." Das Alu-Gestänge könne ein klassisches Umkippen locker aushalten. Die Kollision mit einem Auto allerdings nicht mehr.