Pkw-Überschlag in Wiener Neustadt

Auf regennasser Fahrbahn hat sich am Samstagabend am Babenbergerring in Wiener Neustadt ein Pkw-Überschlag ereignet. Nach Feuerwehrangaben wurde dabei ein Baum ausgerissen und ein geparktes Auto beschädigt. Der Lenker und sein Mitfahrer erlitten Verletzungen. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

