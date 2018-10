Plagiate: Zwei Promis werden geprüft

Selbst wenn die Abschlussarbeit an einer Universität lang zurückliegt, muss jeder damit rechnen, dass sein Text neu auf geistigen Diebstahl überprüft wird. Welche Persönlichkeiten derzeit im Visier eines Salzburger Plagiatjägers sind.

Sympathisch macht er sich mit seiner Arbeit in den wenigsten Fällen: Der Salzburger Stefan Weber fahndet in Magister-, Master- und Doktorarbeiten nach abgeschriebenen und damit gestohlenen Inhalten, sogenannten Plagiaten. Gefunden hat er solche kürzlich in der Diplomarbeit des neuen SPÖ-Bundesgeschäftsführers und früheren Kanzleramtsministers Thomas Drozda. Dieser dürfe seinen Magistertitel dennoch behalten, teilte die Universität Linz am Dienstag nach einer Überprüfung mit. Die Vorwürfe, dass Drozda im großen Stil abgeschrieben hatte, haben sich nicht erhärtet.