Plastikpfand in allen Supermärkten scheint fix zu sein

Jahrelang ist darum gerungen worden, nun scheint es eine Einigung zu geben: In allen österreichischen Supermärkten werde nun fix ein Pfandsystem auch für PET-Flaschen und Dosen eingeführt, so die Gratis-Zeitung "Heute" (Mittwoch-Ausgabe). Mit an Bord seien auch die Diskonter und die Wirtschaftskammer, hieß es. Die Details dazu sollen am Freitag präsentiert werden. Auf APA-Nachfrage im Klimaschutzministerium war vorerst niemand erreichbar.

Pfand soll auch für PET-Flaschen und Dosen kommen