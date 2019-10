Plastiksäcke in Kühltruhe: Leichenteile oder Tierreste?

In einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf hat die Polizei am Donnerstag Plastiksäcke "mit möglicherweise verwesendem Inhalt" sichergestellt. "Ob es sich um tierisches Material oder um Leichenteile handelt, wissen wir noch nicht", betonte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Gerichtsmedizin sei nun am Zug. Bis dahin ermittle man in alle Richtung.

SN/APA (APA-POOL)/HERBERT NEUBAUER Das Kellerabteil wurde polizeilich versiegelt