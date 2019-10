In einer Kühltruhe in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf hat die Polizei am Donnerstag Plastiksäcke "mit möglicherweise verwesendem Inhalt" gefunden, wie es in einer Pressemitteilung hieß.

SN/APA/LUKAS HUTER Polizei machte in Floridsdorf grausigen Fund