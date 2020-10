Platter kündigt strengere Corona-Maßnahmen in Tirol an

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstagabend strengere Corona-Maßnahmen für sein Bundesland verkündet. Unter anderem wird eine Registrierungspflicht für Gastronomiebetriebe eingeführt, die Sperrstunde um 22.00 Uhr bleibt bestehen. In Ampel-orangen und "roten" Bezirken wird die Schulampel auf orange gestellt und damit ab der 9. Schulstufe auf Distance Learning umgestellt. Auch an Fachhochschulen und Universitäten wird das Distance Learning ausgeweitet.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Landeshauptmann teilte die neuen Regelungen mit