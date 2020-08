Platter will Senkung des Schutzstatus für Wölfe auf EU-Ebene

Nach zahlreichen Schafsrissen in den vergangenen Wochen und Monaten ist in Tirol eine Diskussion rund um den Schutzstatus des Wolfs entbrannt. Nachdem bereits LHStv. Josef Geisler (ÖVP) mehr Handhabe eingefordert hatte, verlangte nun auch LH Günther Platter (ÖVP) eine Senkung des Schutzstatus auf EU-Ebene. Die Arge Alp werde diesbezüglich einen Vorstoß unternehmen, erklärte er am Montag.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Der Wolf ist der Tiroler Regierung ein Dorn im Auge