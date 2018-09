Pole stürzte in Tirol unangeseilt in Gletscherspalte

Ein 28-jähriger Bergsteiger aus Polen ist am Sonntag am Fernauferner in den Stubaier Alpen in Tirol unangeseilt rund fünf Meter in eine Gletscherspalte gestürzt. Der Mann, der mit einem Begleiter unterwegs war, wurde schließlich von Bergrettern geborgen. Er wurde mit einer Unterkühlung in das Krankenhaus Hall geflogen.

SN/APA (Symbolbild)/EXPA/ JOHANN GR Der Mann wurde aus der Spalte gerettet und ins Spital gebracht