Politiker-Appelle vor Ende des harten Lockdowns

Am Tag vor Ende des harten Lockdowns hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an die Bevölkerung appelliert, die weiter geltenden Maßnahmen einzuhalten. Nur so könne sich die positive Entwicklung fortsetzen, meinte der ÖVP-Chef. Auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) mahnte zur Einhaltung der Vorgaben, die Zahlen seien "noch viel zu hoch". Und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wies auf "die engmaschigen Kontrollen" der Polizei hin.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Nehammer, Kurz und Anschober mahnen zur Vorsicht (Archivbild)