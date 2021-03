Polizei-Chefarzt quittierte nach Prügelaffäre den Dienst

Die Affäre um eine Prügelattacke durch den damaligen Chefarzt der Landespolizeidirektion Burgenland endete mit einer bedingten Verurteilung des Mediziners. Da er inzwischen seinen Dienst bei der Exekutive quittiert hat, kommt es zu keinem Diesziplinarverfahren mehr.

Der 49-jährige Arzt aus dem angrenzenden Niederösterreich war, wie berichtet, im vergangenen Herbst in einem Lokal im Bezirk Baden aufgefallen, als er in betrunkenem Zustand zwei Frauen verletzt hatte. Der Fall hatte auch deshalb Aufsehen erregt, weil die Dienstbehörde gegen den Chefarzt nichts unternommen hatte. Eine Suspendierung wurde nicht ausgesprochen.

"Der Vorfall wird in Niederösterreich erhoben. Man hat sich entschieden, dass die Landespolizeidirektion Burgenland erst auf Grundlage des Abschlussberichts der Polizei in Niederösterreich tätig wird", so lautete die ...