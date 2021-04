Polizei deckte Betrug bei Kauf von Goldschmuck auf

Die Polizei schnappte einen Verdächtigen und sucht weitere Opfer. Der in Wien verhaftete Mann soll seit Sommer 2019 unter anderem auch in Salzburg aktiv gewesen sein. Er soll Inserate geschaltet haben, in denen er einen seriösen Ankauf für gebrauchte Produkte wie Pelzmäntel, Besteck oder Porzellan anbot. Bei den Hausbesuchen soll der Mann dann nur an Schmuck interessiert gewesen sein, für den er zu wenig zahlte.

Die Polizei schnappte in Wien einen mutmaßlichen Betrüger, der in mehr als 20 Fällen bevorzugt älteren Personen nach Hausbesuchen Gold und Schmuck viel zu billig abgekauft haben soll. An seine Opfer war er über Zeitungsinserate gelangt, in denen er als "Herr und Frau Markus" den Ankauf gebrauchter Gegenstände anbot. Seit Sommer 2019 soll der Mann mit dieser Masche in ganz Österreich, darunter konkret auch in Salzburg, unterwegs gewesen sein. Im März wurde er nun verhaftet, auf Anordnung der ...