Polizei deckte im Vorjahr Sozialbetrügereien mit 19 Millionen Euro Schaden auf

Die Exekutive ermittelt seit 2018 mit wachsendem Erfolg wegen zu Unrecht bezahlter Sozialleistungen. Schrittweise wurden die vielen auszahlenden Behörden eingebunden und besser vernetzt. Im Jahr 2021 wurden fast 4350 Fälle aufgedeckt und deshalb insgesamt 4730 Verdächtige angezeigt. Der dadurch entstandene Schaden für den Steuerzahler betrug nach Angaben des Innenministeriums 19,3 Millionen Euro.

Das verstärkte Augenmerk, das die Polizei seit mehreren Jahren auf das vielfältige Thema Sozialleistungsbetrug legt, trägt zunehmend Früchte. Seit 2018 wurden in allen Bundesländern Ermittlungsgruppen dazu eingerichtet. Im Jahr 2021 wurden nun Anzeigen zu Straftaten mit einem Gesamtschaden von 19,3 Millionen Euro erstattet, wie das Innenministerium am Freitag berichtete. Davon entfielen rund acht Millionen Euro, also mehr als ein Drittel, auf die Bundeshauptstadt Wien. Im Jahr 2020 betrug der Schaden österreichweit bei etwas weniger Anzeigen sogar 20,1 Millionen Euro.

