Polizei deckte viel mehr Betrug bei Sozialleistungen auf

Seit die Polizei genauer auf missbräuchlich erlangte Sozialleistungen schaut, steigen die Ermittlungserfolge und die aufgedeckten Schadenssummen. Im Vorjahr wurden fast 4000 Verdachtsfälle mit einem Schaden von mehr als 20 Millionen Euro entdeckt.

Seit dem Jahr 2018 wurde, ausgehend von Tirol als Vorreiter und dann vom Bundeskriminalamt übernommen, in der Polizei eine eigene Taskforce zur gezielten Bekämpfung von Sozialleistungsbetrügereien (Solbe) geschaffen. Inzwischen sind solche Ermittlungsgruppen bei allen Landeskriminalämtern eingerichtet. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und der neue Direktor des Bundeskriminalamts, Andreas Holzer, zogen Bilanz über die Aufbauarbeit der vergangenen Jahre. "Das ist kein Kavaliersdelikt und unser Sozialsystem ist kein Selbstbedienungsladen", betonte Nehammer.

3800 Verdachtsfälle mit mehr als 20 Millionen Euro Schaden

Im Vorjahr wurden von der Solbe-Taskforce rund 3800 Verdachtsfälle aufgedeckt, bei denen den Steuerzahlern und den Versicherten in Österreich ein Gesamtschaden von mehr als 20 Millionen Euro entstanden ist. Das bedeutet gegenüber 2019 eine Steigerung der Schadenssumme von 74 Prozent, als 2200 Fälle mit rund 11,5 Mill. Euro angezeigt worden waren. In den Jahren 2016 bis 2018 waren es insgesamt nur einige Hundert Fälle mit einigen Millionen Euro Schaden gewesen.

Mehr als die Hälfte der Verdächtigen sind ausländische Staatsbürger

Unter den Bundesländern ragt Wien mit fast 2000 Fällen heraus, gefolgt von Tirol (370 Fälle), Niederösterreich (364), Oberösterreich (337) und der Steiermark mit 306 Fällen im Vorjahr. Unter den 4118 ermittelten Tatverdächtigen waren 2857 ausländische Staatsbürger. Die Zahl zeige, dass es oft um Grundversorgung und Mindestsicherung gehe, sagte Holzer. An der Spitze standen Afghanen (478), Russen (307, vor allem Tschetschenen), Iraker (219) und Syrer (181).

Das erschlichene Geld ist meistens weg

BK-Direktor Holzer erläuterte, bei dieser Art von Kriminalität sei es ähnlich wie bei Suchtgiftermittlungen: Je mehr die Polizei hinschaue, desto mehr werde herausgefunden. Anders als dort seien große Sicherstellungen von Bargeld aber nicht zu erwarten, denn das erschlichene Geld werde meist sofort verbraucht.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es sich beim Sozialleistungsbetrug um ein breites Feld handle. "Wir haben 50 verschiedene Modi Operandi (Vorgangsweisen, Anm.) festgestellt", sagte Holzer. Die Bandbreite reiche vom Erschleichen der Grundversorgung für Asylbewerber über zu Unrecht bezogene Pensionen oder AMS-Gelder bis zum Bezug der heimischen Mindestsicherung, obwohl die Bezieher sich im Ausland aufhalten, was nicht erlaubt ist. Strafrechtlich handle es sich meist um Täuschung über Tatsachen wie bei jedem Betrug, oft kombiniert mit Urkundenfälschung. "Das wird oft in die Tiefe zelebriert", so der BK-Chef, die Leute seien da "sehr, sehr findig".

Extremfälle mit hohem Schaden: Jahrelang Pension der toten Mutter kassiert

Anhand einiger extremer Einzelfälle berichtete Holzer, dass teilweise bei langer Dauer einer zu Unrecht bezogenen Sozialleistung auch sehr hohe Schadenssummen erreicht werden. So verwies er auf den seit Längerem bekannten Fall aus der Steiermark, wo ein Slowene sechs Jahre lang die Pension seiner verstorbenen Mutter weiter beziehen konnte: Er war am Konto zeichnungsberechtigt und weder die heimischen Behörden noch die Bank waren vom Tod der Frau verständigt worden. Schaden: 140.000 Euro.

In einem anderen Fall bezog ein Ehepaar jahrelang Mindestsicherung, während es nebenbei einen illegalen Handel mit Buntmetallen betrieb. Schaden: 120.000 Euro. In Tirol erhielt ein 50-Jähriger rund 85.000 Euro Mietbeihilfe für eine Wohnung, für die er gar keine Miete zahlen musste. Ein anderer großer Fall, bei dem auch noch ermittelt wird, betraf ein Unternehmen in Kärnten, das insgesamt 537 Securitykräfte offiziell geringfügig beschäftigte, die aber voll arbeiteten und unter anderem auf Basis falscher Fahrtenbucheintragungen teils schwarz bezahlt wurden.



Ausweitung der Ermittlungsstrukturen auf die Bezirksebene

Die Kooperation mit der Finanzpolizei laufe sehr gut, sagte Holzer. Es habe sich aber auch als ganz wichtig erwiesen, die Justiz einzubinden und die Staatsanwaltschaften für das Thema zu sensibilisieren. Heuer werde die Struktur der Polizei im Kampf gegen Sozialleistungsbetrug schrittweise auf die Bezirksebene ausgeweitet, kündigte der BK-Direktor an. In Wien, Innsbruck, Graz und Salzburg gebe es bereits eigene Ermittlungsgruppen in den Landeskriminalämtern.

Innenminister Nehammer betonte, durch diese Struktur sei gewährleistet, dass der Kontrolldruck hoch bleibe. Es gehe darum, den Schaden zulasten der österreichischen Steuerzahler zu minimieren.