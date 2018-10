Polizei ein Jahr nach Stiwoll ohne konkreten Hinweis

Am 29. Oktober ist es ein Jahr her, dass Friedrich F. in Stiwoll westlich von Graz seine beiden Nachbarn mit einem Gewehr getötet und eine Nachbarin schwer verletzt hat. Seit dem Tag der Schüsse hat die Polizei keinen einzigen konkreten Hinweis auf den Verbleib des Verdächtigen erhalten, sagte der Leiter der mittlerweile aufgelösten Soko "Friedrich", Rene Kornberger, im APA-Gespräch.

SN/APA (Archiv/GUBISCH)/ELMAR Tod des mutmaßlichen Täters ist eine von mehreren Annahmen