Die steirische Polizei hat am Dienstagabend bei einem Einsatz in Wagna (Bez. Leibnitz) zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten dürfte es sich um Vater und Sohn handeln, teilte die Behörde weiter mit. Dem Leichenfund ging offenbar ein Familienstreit voraus. Näheres über die Todesumstände sei vorerst nicht bekannt, hieß es in einer Aussendung.