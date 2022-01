Polizei empfiehlt: Blumentöpfe vor Patienten wegzuräumen

Drohungen gegen Spitalspersonal durch Corona-Maßnahmengegner nehmen zu. Ärzteschaft und Pflegekräfte sollen außerhalb der Klinik daher so wenig wie möglich auffallen.

Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner klagen, dass sie von Corona-Maßnahmengegnerinnen und -gegnern bedroht und beschimpft werden. Darauf machte der Obmann der Bundeskurie niedergelassener Ärzte, Johannes Steinhart, am Montag aufmerksam. Das sei inakzeptabel.

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hat auf diese Entwicklung in den vergangenen Tagen reagiert und Spitäler und Arztpraxen informiert, wie sie sich vor Attacken schützen können. Viele dieser Vorschläge haben eines gemeinsam: nicht auffallen.

So rät die Polizei etwa in einem Schreiben an die ...