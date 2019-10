Polizei ermittelt in Kitzbühel wegen fünffachen Mordes

In Kitzbühel ermittelt die Polizei wegen fünffachen Mordes. Die Tat soll am Sonntag verübt worden sein, der mutmaßliche Täter wurde gefasst, informierte die Tiroler Polizei in einer knapp gehaltenen ersten Information. Über die Details wollen die Ermittler um 12.00 Uhr bei einer Presseinformation im Rathaus Kitzbühel berichten, vor dem Termin werde es keine weiteren Medienauskünfte geben, hieß es.

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen Jugendlichen. Er soll aus Eifersucht seine Freundin und gleich vier ihrer Familienmitglieder umgebracht haben. Quelle: APA

