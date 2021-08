Polizei ermittelt nach Schüssen in St. Pölten

Nach den Schüssen auf einen 30-Jährigen am Samstagnachmittag im Stadtgebiet von St. Pölten haben die Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamtes Niederösterreich am Sonntag angedauert. Weiterhin nicht bekannt war das Motiv für die Bluttat. Der 36 Jahre alte Beschuldigte, wie das Opfer türkischer Staatsbürger und mit Wohnsitz in der Landeshauptstadt, hatte sich der Polizei selbst gestellt. Er wurde festgenommen.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Polizeieinsatz