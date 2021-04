Polizei ermittelt wegen verschwundener Impfdosen in Villach

In der Impfstraße in Villach fehlen laut aktuellen Aufzeichnungen 35 Impfdosen, seit Februar wurden am gleichen Standort 175 Dosen als fehlend gemeldet. Wie der Landespressedienst Kärnten am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, war vorerst nicht klar, was mit diesen Impfdosen passiert ist, beziehungsweise ob und wie sie verschwunden sind. Jedenfalls wurde Anzeige bei der Polizei erstattet, die Ermittlungen aufgenommen hat.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER 175 Dosen vom Produzenten Biontech/Pfizer wurden als fehlend gemeldet