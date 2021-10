Polizei fand 100 Waffen bei Razzien in Wien

Bei Razzien in mehreren Wohnungen in Wien hat die Polizei am Samstag rund 100 Waffen wie Pistolen sowie Gewehre, aber auch Schlagringe und Samuraischwerter sichergestellt. Drei österreichische Staatsbürger - zwei Männer im Alter von 67 und 29 Jahren sowie eine 56-jährige Frau - wurden angezeigt. Hintergründe waren am Montag noch unklar.

SN/APA/LPD WIEN Die mutmaßlichen Waffenbesitzer wurden angezeigt