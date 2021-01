Polizei fand fahrerflüchtigen Todeslenker und Drogen

Mehrere Fußgänger und Radfahrer sterben jedes Jahr in Österreich nach Fahrerfluchtunfällen, mehr als 2000 werden verletzt. Die Polizei stieß nach einem Hinweis auf einen Drogenlenker.

Zwei Tage nach einem tödlichen Verkehrsunfall, nach dem der Unfalllenker mit seinem auffälligen Wagen geflüchtet war, konnte die Polizei in Wien-Donaustadt den Verdächtigen ausforschen. Ein konkreter Hinweis eines aufmerksamen Zeugen hatte die Exekutive auf die Spur des Autos gebracht. Wie sich herausstellte, ist der 32-Jährige für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Er war demnach an einer Scheinadresse in der Großfeldsiedlung in Floridsdorf gemeldet, im Keller seines Wohnhauses in der Donaustadt fanden die Beamten zudem eine größere Marihuana-Plantage. Dort standen 370 ...