Polizei fand Kalaschnikow und Drogen bei Familienstreit

Beim einem Einsatz wegen eines Familienstreits im Bezirk Leibnitz in der Steiermark hat die Polizei am Donnerstagnachmittag Waffen und Suchtgift sichergestellt. Der Sohn eines 56-Jährigen aus dem Bezirk Leibnitz hätte im Wohnhaus randaliert, lautete die Anzeige. Im Zuge der Amtshandlung beschuldigte der Sohn seinen 56-jährigen Vater, dass dieser Kriegsmaterial besitze, hieß es in einer Polizeiaussendung.

Quelle: SN