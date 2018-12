Polizei fasste Frau nach Bombendrohung im LKH Mürzzuschlag

Die Arbeitsbelastung am obersteirischen LKH Mürzzuschlag sei hoch, hat eine 24-jährige Steirerin von einer Verwandten gehört. Um die Dienstzeit des Personals zu verkürzen, drohte die Frau am 6. Dezember am Telefon mit einer im Spital deponierten Bombe. Die Verdächtige wurde nun ausgeforscht, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie habe nur einen "Scherzanruf" gemacht, verantwortete sich die Frau.

SN/APA/KLAUS PRESSBERGER Das LKH musste evakuiert werden