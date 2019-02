Polizei geht bei Dornbirn-Attacke von kaltblütigem Mord aus

Die Ermittler im Tötungsfall des Sozialamtsleiters der BH Dornbirn gehen von "kaltblütigem Mord" aus. Der Täter habe in seiner ersten Einvernahme "keinerlei Reue" gezeigt, erklärte Norbert Schwendinger vom Landeskriminalamt. Der 34-Jährige habe sich bei seiner Attacke auch selbst an der Hand verletzt und wurde noch am Mittwochabend operiert. Über ihn wird Untersuchungshaft verhängt werden.

SN/APA (Maurice Shourot)/MAURICE SH Tödliche Attacke auf der BH in Dornbirn