Polizei-Großeinsatz in Wien ging "Beziehungsstreit" voraus

Dem Großeinsatz der Polizei vom Samstag am Mortaraplatz in Wien-Brigittenau dürfte ein "Beziehungsstreit" zwischen dem 51-jährigen Mann und seiner 38-jährigen Lebensgefährtin vorausgegangen sein, wie Polizeisprecher Daniel Fürst am Sonntag auf APA-Anfrage mitteilte. Letztere hatte sich nackt auf ein Fensterbrett begeben und laut um Hilfe gerufen, womit sie einen Großeinsatz der Polizei auslöste.

SN/apa Beamten fanden Mann mit Messer im Bauch in Wohnung