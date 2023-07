Polizei identifizierte erstochenen Mann in Wien

Bei dem Mann, der am Mittwoch in der Früh erstochen auf einer Parkbank in Wien-Brigittenau gefunden worden ist, handelt es sich um einen 56-jährigen Obdachlosen aus Ungarn. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag gegenüber der APA bekannt. Die Ermittler gehen davon aus, dass seine Leiche entweder dort abgelegt worden ist oder der 56-Jährige selbst noch dorthin ging. Beim Fundort am Treppelweg dürfte es sich zudem nicht um den Tatort handeln, hieß es.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT 56-jähriger Obdachloser aus Ungarn