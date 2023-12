Polizei schafft mit Innsbruck eine neue Zentrale im Westen

Die Polizei wird mit dem Ziel reformiert, dass künftig mehr Dienststellen in die Regionen verlagert werden.

Die Polizei erhält in einem ersten Schritt zehn neue Hubschrauber (Themenbild). Die gesamte aus 18 Maschinen bestehende Staffel ist in die Jahre gekommen und soll Zug um Zug erneuert werden.

Für den Kriminaldienst würden insgesamt 38 Assistenzdienststellen in ganz Österreich geschaffen, die Orte sollen demnächst von den Landespolizeidirektionen festgelegt werden, teilte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag mit. Er sprach von einer strukturellen Neuausrichtung in den Regionen - neben dem ...