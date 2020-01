Polizei muss nicht verpflichtend Straftäter-Herkunft nennen

Die österreichischen Polizeibehörden müssen die Herkunft von Straftätern nicht mehr verpflichtend veröffentlichen. Das ist einer der Punkte, den der am Dienstag aus dem Amt geschiedene Innenminister Wolfgang Peschorn in einem neuen Medienerlass verpackt hat. Peschorn gab dies in einem Interview mit der "Kleinen Zeitung" bekannt.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Der Medienerlass wurde am 2. Jänner veröffentlicht