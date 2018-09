Polizei schnappte in Obersteiermark zwei Bankomat-Diebe

Die Polizei hat im obersteirischen Fohnsdorf in der Nacht auf Samstag zwei Bankomat-Diebe verhaftet, die versucht hatten, den Geldautomaten mit einem Winkelschleifer aufzuschneiden. Beim Einbruch in den Lebensmittelmarkt, wo der Bankomat im Foyer stand, hatte das Duo aus Rumänien einen Alarm ausgelöst. Mehrere Streifen fuhren sofort zum Kaufhaus, ein Mann wurde unmittelbar am Tatort geschnappt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Bankomat verspricht große Geldmengen