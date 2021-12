Polizei spürte per GPS gestohlene Bagger auf

Die 200.000 Euro teuren Geräte sollten vom deutschen Ruhrgebiet in Richtung Balkan transportiert werden. Auf der Karawankenautobahn bei Villach kurz vor der slowenischen Grenze war Endstation. Zuvor war nach dem Transport auch an der Tauernautobahn in Salzburg gesucht worden. Der Sattelschlepper ist beschlagnahmt, der Lenker wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Polizei in Duisburg ermittelt nun die Hintergründe des Diebstahls.

