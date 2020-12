Polizei startete erste Runde der Massentestungen

Die Polizei hat am Montag ihre Massentests gestartet. An zwei Terminen können sich die rund 39.000 Mitarbeiter der Exekutive und der Sicherheitsverwaltung freiwillig an einer von mehr als 100 Teststraßen in Österreich testen lassen. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ging bereits mit gutem Beispiel voran und hat sich in der Teststraße in seinem Ministerium testen lassen. Mit dem Test würde mehr Sicherheit geschaffen werden, betonte Nehammer.

SN/APA (BMI)/JÜRGEN MAKOWECZ Innenminister Karl Nehammer ließ sich testen