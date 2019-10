Ein überraschendes Ende nahm der Weltrekordversuch von vier Behindertensportlern aus Österreich in Australien. Die Polizei stoppte die Handbiker, einen Weltrekord haben sie trotzdem.

Am Montag sollte das Quartett der querschnittgelähmten Athleten aus Österreich in Sydney eintreffen. Am Strand der australischen Metropole in der Botany Bay wollten Wolfgang Timischl (44) aus Serfaus, Wolfgang Almer (36) aus Wörgl, Alexander Gritsch (36) aus Tarrenz und Michael ...