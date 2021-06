Polizei sucht nach Tod von Mädchen dritten Afghanen

Die Verdächtigen im Alter von 18 und 16 Jahren schweigen bzw. bestreiten ein Gewaltverbrechen an der 13-Jährigen. Die Bluttat löst Debatte über den Asylstatus von straffälligen Afghanen aus.

Vieles deutet darauf hin, dass in der schicksalhaften Nacht auf Samstag vergangener Woche in der Wohnung eines 18-jährigen Afghanen in Wien-Donaustadt eine Drogenparty gefeiert wurde. Denn die Polizei fahndet seit Mittwoch nach einem dritten vorbestraften Afghanen, der sich auf der Flucht befindet. Auch er soll dabei gewesen sein, als eine 13-jährige Niederösterreicherin ums Leben kam.

Der Wohnungsbesitzer und ein 16-jähriger Landsmann sind wegen Verdacht des Mordes und der Vergewaltigung am Mittwoch in die Jugendabteilung der Justizanstalt Josefstadt überstellt ...