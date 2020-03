Polizei überlegt Video-Vernehmungen in Ischgl

Die Ermittlungen in der sanitätspolizeilichen Sperrzone Ischgl werden wegen der Quarantänemaßnahmen schwierig. Die Erhebungen sollen zeigen, ob bei einem angeblichen Corona-Fall bereits Ende Februar die Meldepflicht an die Behörden missachtet wurde. Bis unmittelbar vor dem vorzeitigen Saison-Aus glaubten namhafte Touristiker, eine vorübergehende Sperre in Ischgl werde reichen.

Der bisher erste bestätigte Fall einer Corona-Infektion in Ischgl wurde bei einem Mitarbeiter der beliebten Après-Ski-Bar Kitzloch festgestellt, daraufhin wurde das Lokal am 10. März behördlich gesperrt. Die Polizei muss nun ermitteln, ob es tatsächlich schon Ende Februar einen Corona-Fall im Wintersportort gegeben hat, der den Behörden nicht gemeldet wurde.