Polizei überprüft 3.102 Lokale in ganz Österreich

Die vom Innenministerium angekündigte Null-Toleranz beim Überschreiten der Sperrstunden ist auch in der Nacht auf Sonntag umgesetzt worden: Insgesamt 3.102 Kontrollen wurden von der Polizei bei Schwerpunktaktionen in ganz Österreich durchgeführt. "Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss jederzeit mit Konsequenzen rechnen. Jeder hat es selbst in der Hand, durch Eigenverantwortung zur Verringerung der Infektionszahlen beizutragen", betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Im Großen und Ganzen hätte die Einhaltung der Sperrstunden gut funktioniert. Im Zuge der Kontrollen habe es 90 Anzeigen gegeben, davon 62 in Wien, so der Ressortchef, der weitere Überprüfungen für die nächsten Tage ankündigte. Quelle: APA