Polizei warnt vor neuen Betrugsmaschen per SMS

Zahlungsaufforderungen für Geldstrafen per SMS, die angeblich von der Polizei stammen. Mit solchen Tricks versuchen es Betrüger derzeit. Eine andere Masche sind Nachrichten, dass sie eigenen Kinder eine neue Handynummer haben und dringend viel Geld brauchen - sie beginnen mit "Hallo Mama", warnt die echte Polizei.

Die niederösterreichische Polizei warnte am Dienstag vor Phishing-SMS, wonach man "ein ausstehendes Bußgeld" habe oder sogar mit dem Gerichtsvollzieher gedroht wurde, wenn nicht 370 Euro bezahlt würden. Demnach sollten am Vortag mehrere Personen in St. Pölten und im Bezirk Baden durch derartige Nachrichten am Handy zur Eingabe von Bankdaten verleitet werden. Die Opfer hätten aber nicht darauf reagiert und dafür die Polizei eingeschaltet. Die Täter sind vorerst unbekannt.

Die SMS enthalten den vorgetäuschten Absender "LPD AT". Die Empfänger ...