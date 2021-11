Polizei will Hinweise auf Coronapartys prüfen

Nach einem Todesfall in der Steiermark setzen die Behörden nun auf Angaben von Zeugen.

Nach den Berichten über einen Todesfall nach einer absichtlichen Ansteckung mit dem Coronavirus bei einer privaten Zusammenkunft in der Obersteiermark appelliert die Polizei an Zeugen, sich an die Exekutive zu wenden. Heimo Kohlbacher, Sprecher der Landespolizeidirektion Graz: "Dem Bezirkspolizeikommando Liezen sind die Berichte und Gerüchte bekannt, es gibt allerdings keine Anzeige. Wir ersuchen die Bevölkerung, uns Hinweise zu geben, damit wir dem nachgehen können."

Wie berichtet, hatte eine Ärztin aus der Obersteiermark unter der Bedingung, anonym zu bleiben, ...