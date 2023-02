Polizei will mit Onlinespielen Straftaten eindämmen

Neue Wege in der Kriminalprävention: Vorträge vor Ort sollen durch spielerische Aufklärung im Internet erweitert werden. Der Wissenstransfer erfolgt mittels interaktiver Quizze.

"Wir gehen dorthin, wo die Tat passiert. Wir verlagern die Prävention ins Netz", sagt Bernhard Schafrath, Leiter des Büros für Kriminalprävention und Opferhilfe im Bundeskriminalamt. Die klassische Aufklärungsarbeit, dass speziell geschulte Polizeibeamte in Österreich herumreisen und in Gemeinden und Schulen Vorträge halten, soll in den kommenden Jahren ergänzt werden durch spielerischen Wissenstransfer im Internet. "Vorträge allein sind im Cyberraum nicht mehr zielführend. Internetbetrug hat eine Halbwertszeit von wenigen Wochen, die Vorgehensweise der Täter ändert sich ständig", betont ...