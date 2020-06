Fünf Millionen Euro kostet der Umbau des Geburtshauses des Diktators. Das Mahnmal vor dem Gebäude wird entfernt - nichts soll mehr an die belastete Vergangenheit von Braunau erinnern.

Im ersten Quartal 2023 soll das Haus an der Adresse Salzburger Vorstadt 15 in Braunau an die Landespolizeidirektion Oberösterreich übergeben werden. Mit dem Einzug des Bezirkspolizeikommandos und einer Polizeiinspektion soll ein Schlussstrich nach einem schier endlosen Gerangel um das historisch ...