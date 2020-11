Polizeiarzt wurde trotz Prügelaffäre nicht suspendiert

Mediziner ist zu Körperverletzung von zwei Frauen in Lokal geständig, Morddrohungen streitet er ab.

Die Polizei und Justiz in Niederösterreich müssen einen Vorfall um den Chefarzt der Landespolizeidirektion Burgenland untersuchen. Der 48-jährige Mediziner, der auch zwei Arztpraxen in Gemeinden im angrenzenden Niederösterreich betreibt, soll Mitte Oktober in einem Lokal im Bezirk Baden in betrunkenem Zustand zwei Frauen verletzt haben. Dafür wird er sich vor Gericht verantworten müssen.

Nach Auskunft der Polizei wurden die Befragungen der beteiligten Personen bereits abgeschlossen, ein Abschlussbericht wird an die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ergehen. "Der Mann ist zur ...