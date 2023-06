Polizeiauto in Wien offenbar in Brand gesteckt

Ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Keplergasse in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Donnerstag offenbar einem Brandanschlag durch Unbekannte zum Opfer gefallen. Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien auf APA-Anfrage. Ein Foto zeigt das völlig ausgebrannte Heck des in der Nähe des Wachzimmer geparkten Fahrzeugs. "Das Feuer dürfte im Bereich des linken hinteren Reifens entfacht worden sein", sagte Sprecher Markus Dittrich.

BILD: SN/APA/SCHWIRKSCHLIES/STEFAN SCHWIR Unbekannte zündeten das Auto an