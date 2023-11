Polizeieinsätze im Ausland gehen ins Geld

Österreich hilft seit einiger Zeit personell im Ausland aus, um die lokalen Behörden bei der Bekämpfung illegaler Migration zu unterstützen. Das geht durchaus ins Geld, wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper zeigt. Zehn Millionen fließen in etwa dafür im heurigen Jahr, vier Fünftel für Einsätze in Ungarn. Dort nehmen die Exekutivbeamten nach Krispers Einschätzung an Einsätzen teil, die gegen die Menschenrechte verstoßen.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Operation Fox bleibt bestehen