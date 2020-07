Polizeieinsatz auf Hanfplantage in Wien womöglich "Irrtum"

In der Nacht auf Freitag hatten 20 Wiener Polizisten, großteils noch Polizeischüler, alle Hände voll zu tun: In einer Halle in Liesing wurden 1.800 Hanfpflanzen abgeholzt. Der Züchter beteuert aber, die Stauden legal für Kosmetik angebaut zu haben. Der THC-Gehalt müsse erst noch geprüft werden, hieß es am Samstag von der Landespolizeidirektion, die den Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/PHILIPPE LO Hanf ist nicht gleich Hanf