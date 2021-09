Polizeieinsatz in Wien endete mit Festnahme eines Verdächtigen

Die Wiener Polizei ist am Mittwochvormittag zu einem größeren Einsatz im Bereich der Siemensstraße im Bezirk Floridsdorf ausgerückt, wie die Exekutive mitteilte. Der Bereich war vorübergehend großräumig abgesperrt worden. Ein Bewohner einer Sozialeinrichtung hatte gedroht, eine Waffe zu besitzen und diese auch gegen Polizisten zu richten. In dem Gebäude wurde er jedoch nicht von den Spezialkräften angetroffen. Nach kurzer Fahndung erfolgte seine Festnahme in Döbling.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort