Polizeischüsse: Anwalt sieht "unangemessenes Überschreiten

Nach den Polizeischüssen auf einen Kastenwagen mit drei Jugendlichen in St. Johann in Tirol am Freitag hat sich der Anwalt des verletzten 14-Jährigen, Gernot Winkler, mit scharfer Kritik an den Beamten zu Wort gemeldet. Er sprach gegenüber der APA von einem "unangemessenen Überschreiten verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt". Der Jugendliche habe zudem angegeben, dass auch noch ein Schuss auf ihn abgegeben wurde, als er das Auto schon verlassen hatte.

Anwalt kritisiert Polizeischüsse in Tirol