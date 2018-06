Ein 26-jähriger Bosnier, der im März einen Polizisten angefahren und mehrere Meter mitgeschleift hat, ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt, verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Vorfall hatte sich am 9. März im Stadtgebiet von Klagenfurt ereignet.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Prozess fand im Landesgericht Klagenfurt statt