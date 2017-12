Polizist bei Einsatz am Wiener Gürtel schwer verletzt

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in einem Lokal in den U-Bahn-Bögen am Wiener Gürtel in der Nacht auf Montag schwer verletzt worden. Der Beamte wollte laut Polizeisprecher Daniel Fürst einen Streit schlichten, den vier junge Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren angezettelt hatten. Dabei sprang ihm der 18-Jährige mit dem Knie in den Nacken. Eine schwere Gehirnerschütterung war die Folge.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Der Polizist brach neben dem Streifenwagen zusammen