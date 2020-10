Polizist nach tödlichem Unfall bei Einsatzfahrt verurteilt

Ein 22-jähriger Polizist ist am Mittwoch am Bezirksgericht Favoriten wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der junge Beamte hatte am 29. August 2019 bei einer Einsatzfahrt in Wien-Favoriten im Kreuzungsbereich Äußere Favoritenstraße - Altes Landgut einen schweren Verkehrsunfall verursacht, der einer 35 Jahre alten Fußgängerin das Leben kostete.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Mit diesem Auto war der junge Beamte unterwegs